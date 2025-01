Caso Stormy Daniels, Trump impugna la condanna: "Rinviare la sentenza"

La decisione del giudice

Dopo che a maggio una giuria ha ritenuto Trump colpevole di tutti i 34 capi di imputazione, lo scorso 4 gennaio Merchan ha fissato la sentenza per il 10 gennaio, dieci giorni prima della cerimonia di giuramento a Capitol Hill. Il magistrato ha stabilito che il tycoon - ritenuto responsabile di aver falsificato la contabilità aziendale per occultare il pagamento del silenzio della pornostar Stormy Daniels su una loro relazione - deve apparire in tribunale a New York, di persona o anche in video collegamento. Ma ha anticipato di non essere orientato a comminare una pena carceraria o che limiti la libertà del presidente eletto, che sulla carta rischiava fino a 4 anni. Merchan aveva così respinto l'ennesima istanza di archiviazione presentata dai difensori di Trump: accantonare il verdetto della giuria, aveva scritto il giudice, "minerebbe lo stato di diritto in modo incommensurabile". "Questo attacco politico illegittimo non è altro che una farsa truccata", aveva attaccato Trump su Truth, sostenendo che la decisione fosse "consapevolmente illegale, contro la nostra Costituzione e, se fosse lasciata in vigore, sarebbe la fine della presidenza così come la conosciamo".