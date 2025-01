Donald Trump, quando l'insediamento come presidente Usa? Le tappe

Introduzione

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Come previsto dal protocollo, però, il cambio della guardia alla Casa Bianca non è avvenuto immediatamente dopo le elezioni dello scorso novembre. Sono infatti previsiti diversi step prima di arrivare all’Inauguration Day, fissato per il 20 gennaio, che segnerà l’inizio del mandato del 47° Presidente degli Stati Uniti.

Intanto, il 6 gennaio, il Congresso Usa ha convalidato l’esito delle elezioni. La sessione è stata presieduta, in quanto presidente del Senato, dalla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che era anche la candidata dei Democratici e che è stata sconfitta proprio da Trump