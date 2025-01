Trump contro Panama, Canada, Messico, Groenlandia. Loro: siamo liberi

Panama, Canada, Groenlandia, Messico. Sono gli Stati contro cui Donald Trump si è scagliato nel suo primo discorso da presidente ufficialmente eletto . Minacciando coercizione economica, annessioni e persino l’uso della forza. Non sorprende che a nessuno dei diretti interessati sia piaciuto quanto detto dal tycoon: la sua seconda presidenza, la 47esima per gli Stati Uniti d’America, che inizierà il prossimo 20 gennaio, debutta con forti malumori sul piano internazionale.

Non si è fatta attendere la risposta. "Mai e poi mai il Canada farà parte degli Stati Uniti", taglia corto il premier dimissionario Justin Trudeau . La ministra degli Esteri Melanie Jolie è più specifica: "Le dichiarazioni del presidente eletto Trump dimostrano una totale incomprensione di ciò che rende il Canada un paese forte. Non ci arrenderemo mai di fronte alle minacce".

Dopo aver già ventilato (più di una volta) la possibilità che il Canada diventi “il 51esimo Stato”, Trump ha minacciato di usare la "forza economica" contro Ottawa. I piani di attacco per il futuro sono quindi quelli di un braccio di ferro commerciale, con lo spettro di nuovi dazi. "Non abbiamo bisogno dei loro prodotti e abbiamo un deficit commerciale enorme con loro, così come con l'Europa. Potremmo liberarci di quella linea di confine costruita artificialmente e sarebbe anche molto meglio per la sicurezza nazionale", ha sottolineato Trump.

Trump: “Non escludo uso forza militare contro Panama e Groenlandia”

Poi ci sono Panama e Groenlandia. Verso la prima, il tycoon insiste con l'idea che gli Stati Uniti dovrebbero riprendere il controllo del canale di Panama e si spinge a parlare di "trattative” in corso “con loro", senza entrare nei dettagli. Verso la seconda immagina un’annessione. Verso entrambe non esclude l’uso della forza. “Non posso dare assicurazioni su nessuna delle due questione", ha detto il tycoon quando un giornalista gli ha chiesto se avrebbe escluso "l'uso della forza militare o la coercizione economica" verso Panama-Groenlandia. "Posso dire questo: ne abbiamo bisogno per la sicurezza economica. Il Canale di Panama è stato costruito per i nostri militari. Non ho intenzione di impegnarmi su questo adesso… potrebbe darsi che dovrò fare qualcosa", ha aggiunto.

Panama: “Sovranità non negoziabile”

Il presidente di Panama José Raúl Mulino è chiarissimo: la sovranità del Canale di Panama "non è negoziabile”. Il suo ministro degli Esteri, Javier Martinez-Acha, precisa poi che "le opinioni di oggi del signor Trump, secondo cui avrebbe discusso di una somma di denaro, non sono vere e non è arrivato alcun tipo di offerta a questo governo e sia chiaro: il Canale appartiene ai panamensi e continuerà ad essere così". La conquista del canale di Panama, conclude, “è irreversibile”.

"La Groenlandia non è in vendita"

Già prima del suo ultimo discorso Trump aveva menzionato la Groenlandia – che fa parte del territorio della Danimarca - come un possibile Stato da annettere agli Usa. “La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e non è in vendita", aveva detto la premier danese Mette Frederiksen.