Trump: "Eredito un mondo in fiamme. Cambieremo l'economia"

Il presidente eletto ha parlato ai giornalisti dalla sua tenuta di Mar-a-Lago in Florida. "Abbiamo sconfitto l'Isis e non abbiamo avuto guerre: ora il mondo è in fiamme", ha dichiarato il tycoon, che ha poi annunciato anche una ripresa delle trivellazioni

“Dal 20 gennaio cambieremo l'economia molto velocemente". A dichiararlo è stato Donald Trump nel suo primo intervento da presidente ufficialmente eletto degli Stati Uniti. Il tycoon, che tra pochi giorni tornerà ufficialmente alla Casa Bianca, si è soffermato sull’economia. “Abbiamo un'inflazione - ha aggiunto - a un livello che non abbiamo mai avuto prima. Nei prossimi quattro anni gli Stati Uniti decolleranno come una navicella spaziale”. Radicale il cambio di passo rispetto alla presidenza Biden, in particolare in materia di politica estera. “Noi abbiamo sconfitto l'Isis, non abbiamo avuto guerre. Ora eredito un mondo in fiamme con la Russia, Ucraina e Israele. La gestione del ritiro dall’Afghanistan ha ispirato la Russia a invadere l’Ucraina”, ha dichiarato Trump. Un deciso cambio di passo si avrà anche in materia di trivellazioni. “Cancellerò immediatamente la decisione di Joe Biden di mettere al bando le trivellazioni offshore. Noi trivelleremo e lo faremo in molti posti e i prezzi dell'energia andranno giù fino a un livello molto basso”, ha evidenziato il tycoon.

Gli investimenti Trump si è soffermato in particolare sul tema degli investimenti. "Sono stato vittima io stesso per anni, penso di conoscere tutti i giochetti che hanno fatto agli altri che vengono negli Stati Uniti e vogliono investire", ha dichiarato il prossimo presidente degli Stati Uniti, che ha poi annunciato un investimento da 20 miliardi di dollari da parte degli Emirati per la creazione di centri dati in tutti gli Stati Uniti. A Mar-a-Lago, in Florida, è infatti presente il miliardario Hussain Sajwani, proprietario di Damac Properties, una compagnia di sviluppo immobiliare con sede a Dubai. L'investimento punta a potenziare le capacità di intelligenza artificiale, dato che le applicazioni hanno bisogno di una potenza di calcolo immensa.

Trump: "Ho sconfitto Jack Smith e l'uso politico della giustizia" Non è mancato il commento di Trump sui suoi casi giudiziari e su Jack Smith, procuratore speciale che aveva indagato su di lui in merito ai documenti classificati presenti nella casa del tycoon a Mar-a-Lago e sul tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. "Ho sconfitto il pazzo Jack Smith, è una persona pazza, immagino che se ne sta tornando all'Aja. E abbiamo vinto questi processi". Il presidente eletto si è scagliato poi contro "l'utilizzo politico della giustizia" che l'amministrazione democratica starebbe facendo contro di lui fino all'ultimo. E non ha mancato di attaccare la stampa: "i giornali hanno fatto un gran rumore su questi casi, ma io non avevo fatto nulla di sbagliato".

Il Canale di Panama e il Golfo del Messico Il nuovo presidente ha anche criticato lo scomparso Jimmy Carter, inquilino della Casa Bianca tra il 1977 e il 1981, in merito al Canale di Panama, restituito in quegli anni all'omonimo Stato. È stato un grande errore - ha detto, rispondendo alle domande dei giornalisti - L'hanno costruito i nostri soldati, abbiamo perso 38 mila persone, ci è costato l'equivalente di mille miliardi di dollari". "Noi - ha aggiunto - non lo abbiamo dato alla Cina, loro se ne sono approfittati, hanno abusato di quel regalo. Non doveva mai succedere una cosa simile". Trump ha poi allargato lo sguardo all'intero Golfo del Messico. "Lo chiameremo golfo d'America, che bel nome!". Con l'occasione, Trump è tornato a bacchettare il vicino: "Deve smettere di lasciare che milioni di persone si riversino nel nostro Paese". In aggiunta, il tycoon non ha poi escluso che userebbe la forza militare per riprendersi il controllo del Canale e annettere la Groenlandia, oggi territorio danese.