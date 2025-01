Washington Post: Trump valuta dazi per tutti i Paesi, ma mirati

Piani per imporre tariffe a tutti i Paesi, ma non più su tutte le merci bensì su certi settori ritenuti cruciali per la sicurezza economica o nazionale statunitense. È quanto riportato dal Washington Post, secondo cui i consiglieri di Donald Trump starebbero valutando dazi selettivi, per evitare un aumento generalizzato dei prezzi. Una mossa temuta dagli economisti in quanto potrebbe aumentare l’inflazione, limitare potenzialmente la capacità della Federal Reserve di tagliare i tassi di interesse, mantenere i rendimenti obbligazionari elevati sostenendo il dollaro, e al contempo, potrebbe distorcere la catena di approvvigionamento globale.