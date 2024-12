Gas americano a Kiev: una prima volta che fa felici Zelensky e Trump

Un carico di Gnl dagli Stati Uniti è arrivato venerdì 27 dicembre al terminal di Revithoussa, in Grecia. Sono i primi 100 milioni di metri cubi di gas contrattati con gli Usa dall'Ucraina, che deve cercare nuove fonti d'approvvigionamento. E la mossa non è sgradita neppure al tycoon, che ha tutto l'interesse ad applicare la dottrina "America First" anche in campo energetico