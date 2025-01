Tesla esplosa a Las Vegas, forse collegato con attentato New Orleans

Matthew Alan Livelsberger era un militare americano di 37 anni e aveva prestato servizio in Germania ma al momento dell'incidente era in ferie in Colorado. L’Fbi indaga su un possibile collegamento con l'attentato di New Orleans: Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar avevano prestato servizio per un periodo nella stessa base militare

È stato identificato l’uomo alla guida del pick-up della Tesla esploso ieri fuori dalle Trump Towers a Las Vegas . Si chiamava Matthew Alan Livelsberger e, come riferiscono fonti della polizia alla Cbs, era un militare americano che aveva prestato servizio in Germania. Al momento dell'incidente, però, il veterano 37enne era in ferie in Colorado. Un parente ha riferito che la moglie non aveva sue notizie da diversi giorni.

Possibile collegamento con l'attentato di New Orleans

Per l’Fbi che sta indagando sull’accaduto non è da escludere un possibile collegamento militare tra il sospettato dll'attentato di New Orleans e la persona morta dopo l'esplosione della Tesla Cybertruck. Infatti, stando alle prime indagini, Livelsberger e Shamsud-Din Jabbar avevano prestato servizio per un periodo nella stessa base militare. Il potenziale collegamento, reso noto anche dal presidente Joe Biden parlando da Camp David, è una delle piste seguite dalle autorità che hanno anche esaminato un sito in Texas. Dello stesso parere anche il patron di Tesla, Elon Musk, che su X ha ripreso le notizie sulla stampa americana: "Sia questo Cybertruck che il F-150 usato nell'attentato suicida a New Orleans sono stati noleggiati da Turo - scrive Musk - Forse sono collegati in qualche modo". L'Fbi sta indagando sull'accaduto come atto terroristico e le autorità ritengono che siano coinvolte più persone, come ha dichiarato la procuratrice generale della Louisiana Liz Murrill.