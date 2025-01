New Orleans, auto su folla nel quartiere francese: almeno 10 morti

Un veicolo - secondo alcuni un'auto, secondo altri un pickup - si è lanciato sulla folla a New Orleans, in Bourbon Street, nel quartiere francese. Il conducente sarebbe poi sceso e avrebbe iniziato a sparare. Il bilancio potrebbe aggravarsi. La polizia locale, parlando con l'emittente Abc News, ha detto che si tratterebbe di un atto intenzionale avvenuto in una zona affollata di turisti durante le celebrazioni di Capodanno

Un veicolo si è lanciata sulla folla a New Orleans, in Bourbon Street, nel quartiere francese. Poi il conducente sarebbe sceso e avrebbe iniziato a sparare. Le prime notizie riportano almeno 10 morti e 30 feriti. Il veicolo, secondo l'emittente tv statunitense Wcax, sarebbe un pickup. Altri media parlano di un'auto. La polizia locale, parlando con l'emittente Abc News, ha detto che si tratterebbe di un atto intenzionale avvenuto in una zona affollata di turisti durante le celebrazioni di Capodanno. È successo intorno alle 3:15 locali (le 10:15 in Italia). "Un orribile atto di violenza ha avuto luogo a Bourbon Street questa mattina. Vi prego di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e per i primi soccorritori sul posto. Invito tutti coloro che si trovano nei pressi della scena a evitare la zona", ha scritto su X il governatore della Louisiana, Jeff Landry. Sul posto ci sarebbero anche gli agenti dell'Fbi.