New Orleans, il killer identificato come Shamsud-Din Bahar Jabbar

Anche se mancano ancora molti dettagli sulla strage di New Orleans, iniziano a emergere i primi dettagli su colui che è stato identificato come il sospetto killer. Si tratta, come riportano diversi media Usa, dal New York Times alla Cnn, e come confermato dall'Fbi, di Shamsud-Din Bahar Jabbar. L’uomo, cittadino americano 42enne, del Texas, si è lanciato con un pickup sulla folla in Bourbon Street, nel quartiere francese della città americana. Poi è sceso e ha iniziato a sparare, provocando almeno 10 morti e oltre 30 feriti. L’uomo, subito dopo l’attacco, è morto a seguito di una sparatoria con gli agenti di polizia. L'Fbi ha fatto sapere, in serata, che una bandiera dell'Isis è stata trovata nel veicolo utilizzato dal sospettato. Si indaga per terrorismo.