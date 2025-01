Usa, esplode Tesla davanti a Trump Hotel a Las Vegas: un morto

"L'intero senior team di Tesla sta indagando. Pubblicheremo altre informazioni non appena scopriremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere": lo scrive Elon Musk su X a commento dell'esplosione di una Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel di Las Vegas

Un Cybertruck di Tesla è esploso a Las Vegas, nei pressi dell'ingresso del Trump International Hotel. Nello scoppio una persona ha perso la vita e altre sette sono rimaste ferite Secondo quanto riportato dai media americani tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del terrorismo e le autorità stanno indagando. L'esplosione ha innescato un incendio davanti all'edificio, che nel frattempo è stato domato. L'autista si è fermato nell'area parcheggiatori dell'hotel dove poi il veicolo è esploso. L'autista è morto e, finora, è l'unica vittima. Secondo un funzionario, l'auto aveva a bordo alcuni mortai del genere per i fuochi d'artificio.

La dichiarazione di Musk

"L'intero senior team di Tesla sta indagando su questa questione in questo momento. Pubblicheremo altre informazioni non appena scopriremo qualcosa. Non abbiamo mai visto niente del genere": lo scrive Elon Musk su X a commento dell'esplosione di una Tesla Cybertruck davanti al Trump Hotel di Las Vegas.