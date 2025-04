Funerali Papa Francesco, Zelensky al funerale con camicia e giacca

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato al funerale di Papa Francesco (LIVEBLOG - SPECIALE) in piazza San Pietro in abiti scuri, invece della consueta mimetica verde. Sempre in stile militare, ma indossando una camicia (e non una T-shirt) sotto la giacca nera. La giacca ha tasche frontali e un taglio più informale rispetto a un abito classico. Ai piedi porta degli stivali scuri. Prima della cerimonia, Zelensky ha avuto un breve colloquio con il presidente americano, Donald Trump. Durante la sua ultima visita alla Casa Bianca era stato criticato per essersi presentato nello Studio Ovale senza cravatta e con una maglia militare. Alcuni media russi lo accusano di aver violato il galateo non presentandosi in abito elegante alla cerimonia solenne per Papa Francesco.