Canada, media: “Possibili dimissioni del premier Trudeau entro 48 ore”

Diversi media locali danno per imminente l’annuncio. Il primo ministro sarebbe pronto a lasciare l’incarico a breve, prima del suo caucus nazionale di mercoledì. La scelta arriverebbe in conseguenza di una lunga crisi politica iniziata a settembre, quando ha dovuto affrontare un voto di sfiducia in parlamento che in seguito è fallito ascolta articolo

Secondo alcuni media locali, il premier canadese Justin Trudeau sarebbe pronto a rassegnare le dimissioni già in giornata, o comunque entro le prossime 48 ore, schiacciato dal forte dissenso all'interno del suo stesso partito liberale. I quotidiani nazionali The Globe and Mail e The Toronto Star hanno riferito che fonti interne al partito liberale di Trudeau si aspettano le dimissioni prima del suo caucus nazionale di mercoledì. Le fonti ritengono che l'annuncio possa arrivare già nelle prossime 24 ore.

Cosa è successo Le probabili dimissioni sono attese dopo una lunga crisi politica iniziata a settembre, quando Trudeau ha dovuto affrontare un voto di sfiducia in parlamento che in seguito è fallito, nonostante gli sforzi del Partito conservatore di rimuoverlo dall’incarico. Lo scorso 16 dicembre, inoltre, la ministra delle Finanze Chrystia Freeland ha annunciato le dimissioni dal suo incarico in seguito a delle divergenze con Trudeau in merito alla minaccia del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, d’imporre dazi del 25 per cento sulle importazioni dal Canada. Successivamente, sempre a dicembre, uno degli alleati chiave di Trudeau, il leader del Nuovo Partito democratico Jagmeet Singh, ha annunciato l’intenzione di presentare una mozione formale di sfiducia nei confronti del premier il prossimo 27 gennaio. Vedi anche Elezioni nel mondo, dove e quando si vota nel 2025

Cosa può succedere La notizia delle probabili dimissioni di Trudeau arriva mentre la sua popolarità continua a calare in Canada, dove sono previste elezioni nazionali per il 20 ottobre di quest’anno. Il Paese continua a soffrire di una crisi immobiliare, un Pil pro capite in calo e un’inflazione elevata, tra gli altri problemi. Secondo il sondaggista canadese Angus Reid, al 24 dicembre Trudeau aveva un tasso di disapprovazione di circa il 68 per cento, con un esiguo 28 per cento di canadesi che lo sostenevano. Anche le scelte personali di Trudeau hanno contribuito a scatenare reazioni negative da parte dei suoi oppositori. Alla fine di novembre il primo ministro ha dovuto affrontare critiche internazionali dopo essere stato visto ballare a un concerto di Taylor Swift a Toronto mentre violente proteste erano in corso nella sua città natale, Montreal. La decisione di Trudeau potrebbe lasciare il partito senza un leader a pochi mesi dalle prossime elezioni legislative. Non è chiaro se il 53enne rimarrà come leader ad interim del suo partito, visto che la sua popolarità è crollata negli ultimi mesi. Vedi anche Canada, governo Trudeau in crisi dopo dimissioni di un ministro