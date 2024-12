Introduzione

L’anno prossimo saranno molti gli appuntamenti elettorali da seguire con attenzione nel pianeta. In calendario ci sono elezioni presidenziali, legislative e parlamentari in ogni parte del globo. Tra i voti più attesi ci sono le elezioni federali tedesche (a febbraio) e quelle canadesi (a ottobre). Un nuovo presidente sarà eletto, tra gli altri Paesi, in Ecuador, Polonia, Bolivia, Irlanda e Cile. Ecco la mappa degli Stati dove si andrà alle urne, divisa per aree geografiche.