Taylor Swift, tour record da 2 mld chiude oggi in Canada

L'Eras Tour di Taylor Swift si concluderà oggi a Vancouver con l'ultima esibizione di un fenomeno culturale che è diventato il tour musicale di maggior incasso della storia. Un tour che ha preso il via nello stato americano dell'Arizona il 17 marzo 2023 e che si concluderà nella città canadese questo fine settimana, per un totale di 149 concerti con tappe da Buenos Aires a Parigi, da Milano (uniche due date italiane) a Tokyo.

record su record

L'organizzazione della Swift non ha comunicato pubblicamente i dati relativi agli incassi dei biglietti per il tour, ma la rivista specializzata Pollstar ha stimato una cifra ben superiore ai 2 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra che supera il record precedentemente detenuto dal 'Farewell Yellow Brick Road Tour' di Elton John, interrotto dalla pandemia, che ha incassato circa 939 milioni di dollari in 328 spettacoli distribuiti in cinque anni. Al di là dei concerti, la presenza della Swift nelle città in cui si è esibita ha dato un forte impulso alle economie locali.

La sua penultima tappa del tour è stata Toronto, dove si è esibita in sei spettacoli durante due fine settimana. Secondo le stime dell'organizzazione di promozione turistica Destination Toronto, la cantante ha generato un'attività economica aggiuntiva di 199 milioni di dollari nella città più grande del Canada.