Taylor Swift, vendite record per l'Eras Tour Book in soli due giorni

Taylor Swift ha battuto un altro record. Secondo Circana BookScan, l’Eras Tour Book, il libro da salotto di 256 pagine sul tour che ha fatto cantare tutto il mondo, avrebbe venduto 814.000 copie nei primi due giorni . Il volume, disponibile esclusivamente da Target al costo di 40 dollari, ha aggirato le case editrici tradizionali. Come riporta The Wall Street Journal, il rivenditore aveva ordinato due milioni di copie del libro. Per Variety, il record segna il secondo maggior numero di libri venduti in una sola settimana dai primi monitoraggi di BookScan nel 2001. Secondo l’Associated Press, soltanto Una terra promessa, il primo volume del memoir dell’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, aveva venduto di più, ma in un’intera prima settimana sugli scaffali di tutti i principali punti vendita, e non di un singolo rivenditore e in appena due giorni. I numeri di Eras Tour Book sono quindi destinati ad aumentare.

GLI ERRORI NON FERMANO IL SUCCESSO

Le vendite di Eras Tour Book non si fermano nonostante i numerosi errori nelle copie segnalati dai fan, compresi strafalcioni grammaticali, foto sfocate e pagine mancanti. “Mi sto seriamente chiedendo se questo libro sia stato mai editato”, ha scritto su TikTok un fan. Nel frattempo, Spotify ha annunciato che Swift è per il secondo anno consecutivo l'artista più ascoltata in streaming a livello globale, con gli album The Tortured Poets Department: The Anthology, 1989 (Taylor's Version) del 2023 e Lover del 2019 nella Top Ten. Apple Music ha invece eletto la popstar come l'artista più ascoltata in streaming e TTPD come Miglior album. La prossima settimana, la cantautrice dei record chiuderà il leggendario Eras Tour a Vancouver, in Canada. “Le emozioni sono diventate piuttosto intense per me e per il resto della squadra perché è diventato estremamente reale per noi”, ha detto al pubblico in un recente spettacolo a Toronto. “La nostra prossima città sarà l’ultima dell’Eras Tour e la chiusura del capitolo più straordinario della mia vita finora”.