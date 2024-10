Taylor Swift, in arrivo un libro e una versione speciale dell'album

“Questa settimana daremo inizio alla parte finale dell’Eras Tour e quasi non ci si crede. Questo tour è stata l’esperienza più meravigliosa e sapevo che volevo celebrare i nostri ricordi in modo speciale. Be’, due in realtà”. In un post Instagram, Taylor Swift ha annunciato l’uscita il 29 novembre del libro The Official Eras Tour Book, un volume di 256 pagine “pieno delle mie riflessioni personali, di fotografie inedite dietro le quinte, di tutti i magici ricordi che voi avete portato ogni singola sera”. Ma non solo: lo stesso giorno uscirà anche la versione fisica su vinile e CD di The Tortured Poets Department: The Anthology, una versione estesa dell’ultimo album della popstar finora pubblicato solo in digitale. Il disco conterrà 35 canzoni, che includono i quattro brani bonus acustici I Can See You, You Are In Love, Death By a Thousand Cuts e Maroon. Negli Stati Uniti, libro e album saranno disponibili solo nei negozi della catena Target, mentre sono attese notizie sulla distribuzione nel mercato internazionale.