Tramonti a Nord Est, Elisa porta luce con il suo primo Festival

Difficile pensare a qualcosa di tanto incantevole, eppure Elisa, insieme a sua sorella Elena Toffoli , lo ha fatto. Sabato 28 giugno si è tenuta la seconda giornata di Tramonti a Nord Est , il primo festival dell’artista che da oltre vent’anni prende sogni, sentimenti e fragilità per cristallizzarli in musica. Il Caicco Tango è stato il palco dell'evento che ha offerto uno spettacolo di inimmaginabile bellezza. Presenti anche Samuel , Shablo , Rkomi e Joshua .

elisa, tramonti a nord est è un sogno a occhi aperti

È il 2001 quando Elisa trionfa al Festival di Sanremo incantando tutti con Luce (Tramonti a Nord Est): “Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella / Siamo luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra”. A distanza di quasi venticinque anni, l’artista ha regalato quei tramonti al pubblico.

Dopo il grande evento allo stadio San Siro dove 60.000 anime hanno toccato il cielo, la voce di No Hero ha fatto un'altra magia. A poche ore dalla serata inaugurale che ha visto Tananai, Gemitaiz e Mace esibirsi nella splendida cornice di Piazza Unità d’Italia a Trieste, Elisa ha accolto il pubblico al Golfo di Panzano Lido, Monfalcone. Il palco, allestito a bordo del Caicco Tango, ha permesso ai presenti di godere di qualcosa di irripetibile in cui il fascino della natura si è unito al talento indiscusso di alcuni protagonisti della musica. Uno spettacolo difficilmente trasferibile a parole.

Elisa ha aperto l’appuntamento sulle note di Eppure sentire per un momento di assoluto incanto, un sogno a occhi aperti. A seguire Heaven out of Hell, Broken, Anche fragile, l’immensa Luce (Tramonti a Nord Est) e Gli ostacoli del cuore. Successivamente, il secondo concerto del primo floating festival del Friuli Venezia Giulia ha visto esibirsi Samuel con un Dj set dalle vibrazioni seducenti.

Subito dopo, Shablo ha conquistato il palco del Caicco Tango con due ospiti d’eccezione: Rkomi e Joshua. Il cantante di Taxi Driver ha proposto Il ritmo delle cose e Dirti no, singoli del suo ultimo album Decrescendo. Successivamente, l’artista ha dialogato con il pubblico salutando un giovanissimo spettatore: “Che belli questi bambini del futuro”. E forse una delle funzioni della musica è proprio quella di nutrire le nuove generazioni esortandole a esplorare sé stesse e a guardare oltre l'orizzonte, anche quello del mare. Spazio al duetto di Rkomi ed Elisa sulle note di Blu Part II. La luce calda del tramonto ha abbracciato l’arrivo di Joshua, tra i brani proposti Gelido. Chiusura affidata a La mia parola, canzone presentata in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.