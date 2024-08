La minaccia di un attacco terroristico ad uno dei tre concerti dell’Eras Tour di Taylor Swift, che erano programmati per l’8, il 9 e il 10 agosto a Vienna e che proprio in seguito alla scoperta del piano sono stati annullati, non ha fermato gli Swifties, i fan della cantante. Secondo gli organizzatori, gli show avrebbero radunato almeno 65mila persone ogni serata, oltre alle altre migliaia che li avrebbero ascoltati dall’esterno dello stadio Ernst Happel. Giovedì 8 agosto, in Corneliusgasse (una via che ricorda il nome di Cornelia Street a New York, che è anche il titolo di una canzone di Swift), i fan non si sono arresi agli eventi e si sono riuniti in una grande festa per cantare le canzoni del loro idolo, scambiarsi i braccialetti dell’amicizia e scrivere per terra messaggi con i gessetti colorati. Come riporta Bbc, le attività locali hanno supportato gli Swifties, dai ristoranti e i bar che hanno regalato cibo, ai musei che hanno aperto gratuitamente, fino alla chiesa che ha suonato le canzoni della popstar. “Tutti si abbracciavano”, ha raccontato a Variety Kristi Hovington, la mamma di una ragazza che aveva ricevuto il biglietto del concerto come regalo per il suo quattordicesimo compleanno. “È stato proprio questo bellissimo momento comunitario, semplicemente riconoscere che eravamo tutti ovviamente tristi di non poter vedere Taylor e così tristi che fosse accaduta questa cosa orribile, prendendo di mira soprattutto donne e ragazze ad un concerto. Ma gli Swifties sono molto resilienti, e le persone semplicemente andavano avanti con la loro giornata ed erano gentili e si scambiavano comunque braccialetti dell’amicizia e cantavano canzoni”. Alla Bbc, un fan ha inoltre spiegato che “in fondo quello che sentiamo è solo la gratitudine di essere al sicuro e che tutti stiano bene”.