Beauty, Taylor Swift ha lanciato il trend delle lentiggini glitter

La popstar da record ha fatto segnare un record di vendite al brand che ha messo in commercio il kit per decorare naso e guance con delle graziose macchioline luminose.

Sui social, i beauty addicted sono convinti che la tendenza sia destinata a durare anche dopo Halloween



Taylor Swift ha messo a segno un altro colpo, questa volta dalla tribuna dell'Arrowhead Stadium di Kansas City dove lo scorso 7 ottobre è andata a vedere un match della squadra del suo Travis Kelce sfoggiando un beauty look che ha fatto il giro della rete.

Da una settimana a questa parte non si fa che parlare, tra i suoi fan e non solo, delle lentiggini glitter che illuminavano il suo splendido viso.

Da Twitter, a Instagram a TikTok, i cacciatori di trend hanno drizzato le antenne per cavalcare l'onda dell'ultima ossessione make-up, perché non c'è momento migliore della Halloween season per sfoderare i propri trucchi magici.

Un nuovo “effetto Swift”

Every Little Thing She Does Is Magic, cantava Sting coi Police nel 1981, otto anni prima della nascita di Taylor Swift, una ragazza che trent'anni dopo sarebbe stata definita un fenomeno, non solo per le sue prodezze musicali.

Sul profilo Instagram ufficiale di Fazit, il brand che produce le lentiggini glitter viste su Taylor Swift, diventate immediatamente virali, non ci possono credere.

Le vendite dei kit col patch per “stampare” le lentiggini sul viso sono schizzate nelle ore successive all'apparizione in pubblico della cantante con le guance scintillanti, facendo esaurire le scorte ai rivenditori in tutto il Paese.

L'autunno 2024 sarà la stagione della "glitter face". Ora che la popstar ha dato la sua approvazione al make-up, sui social tutti vogliono sperimentare il trucco decorato proprio come lo ha fatto lei, aggiungendo i dettagli luminosi al suo iconico beauty look, col rossetto rosso brillante e gli occhi bordati con l'eyeliner nero. vedi anche "The Eras Tour", a Milano indotto di quasi 180 milioni di euro

I glitter per Halloween (e Natale e Capodanno) Su TikTok si sono moltiplicati i tutorial per realizzare l'effetto lentiggini glitter con altri prodotti, visto che non tutti possono procurarsi il kit usato da Taylor in tempi brevi.

C'è chi usa dei glitter comuni e chi li disegna con apposite matite luminose.

Per gli appassionati di beauty trend la tecnica handmade non è una novità.

Fin dalla scorsa primavera beauty icon globali come Hailey Bieber e Kylie Jenner avevano lanciato la moda delle finte lentiggini come vezzo per rendere unico il make-up della bella stagione (anche in quel caso erano stati commercializzati appositi cerotti col le macchioline già pronte da stampare sul viso come tatuaggi temporanei).

Le lentiggini, per alcuni, vengono fuori con una maggiore esposizione al sole ma oggi tutti sono più attenti ai raggi solari e usano il trucco per simulare gli effetti della bella stagione sulla pelle (come dimenticare il trucco "effetto scottatura" che ha spopolato tra i giovanissimi su TikTok durante l'ultima estate?).

Le lentiggini glitter, comunque, sembrano un trend destinato a resistere perché oltre a donare un effetto luminoso al viso, aggiungendo un tocco romantico e fatato al look, sembrano adatti a più di un'occasione.

Halloween è ormai arrivato ma Natale e Capodanno sono alle porte e per gli utenti dei social e i beauty influencer in erba è già tempo di testare ogni tipo di prodotto in commercio.

