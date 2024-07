Taylor Swift a Milano, come vestirsi? Idee dagli outfit dell'Eras Tour

I fan di Taylor Swift lo sanno: ai concerti della cantante (che è anche una notevole fashion icon) si va con abiti a tema, che richiamano, per quanto possibile, quelli da lei sfoggiati sul palco del tour dei record. Le ispirazioni sono tantissime e riflettono molte tendenze viste in passerella nelle ultime stagioni. Ecco i look della star della musica a confronto con quelli delle sfilate, utili per costruire il moodboard per comporre l'outfit perfetto



A cura di Vittoria Romagnuolo