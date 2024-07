Taylor Swift in concerto a Milano, tutto quello che c'è da sapere

La popstar ha annunciato le date del suo tour europeo 2024, includendo due tappe in Italia, entrambe a Milano. Sabato 13 e domenica 14 luglio la cantautrice statunitense si esibirà allo Stadio Meazza (San Siro). Ad aprire gli show ci saranno i Paramore. Ecco tutto quello che bisogna sapere sugli show



I due imperdibili concerti di Taylor Swift a Milano si stanno per avvicinare.

La popstar ha annunciato le date del suo tour europeo 2024, includendo due tappe in Italia, entrambe a Milano. Sabato 13 e domenica 14 luglio la cantautrice statunitense si esibirà allo Stadio Meazza (San Siro). Ad aprire gli show ci saranno i Paramore. Se volete sapere tutte le informazioni relative ai due concerti che i cosiddetti “swiftie” (i fan di Swift) non si perderebbero per nulla al mondo, di seguito troverete ogni dettaglio. Il tour europeo "Taylor Swift – The Eras Tour" è incominciato a Parigi il 9 maggio 2024 e si concluderà a Londra il 17 agosto 2024. Vista la richiesta a dir poco enorme, è stata aggiunta una seconda data italiana al tournée: Taylor Swift sarà live allo Stadio Meazza di Milano anche domenica 14 luglio 2024, dopo la prima data annunciata (quella del sabato).



Tutte le date del tour di Swift Taylor Swift The Eras Tour è la lunga e ricchissima tournée della pop star, che si compone delle seguenti date: 9 maggio – Parigi (Francia), La Défense Arena

10 maggio – Parigi (Francia), La Défense Arena

17 maggio – Stoccolma (Svezia), Friends Arena

24 maggio – Lisbona (Portogallo), Estádio da Luz

30 maggio – Madrid (Spagna), Estadio Santiago Bernabéu

2 giugno – Lione (Francia), Groupama Stadium

7 giugno – Edimburgo (Regno Unito), BT Murrayfield Stadium



8 giugno – Edimburgo (Regno Unito), BT Murrayfield Stadium

14 giugno – Liverpool (Regno Unito), Anfield Stadium

15 giugno – Liverpool (Regno Unito), Anfield Stadium

18 giugno – Cardiff (Regno Unito), Principality Stadium

21 giugno – Londra (Regno Unito), Wembley Stadium

22 giugno – Londra (Regno Unito), Wembley Stadium

28 giugno – Dublino (Irlanda), Aviva Stadium

29 giugno – Dublino (Irlanda), Aviva Stadium

5 luglio – Amsterdam (Paesi Bassi), Johan Cruijff Arena

6 luglio – Amsterdam (Paesi Bassi), Johan Cruijff Arena

9 luglio – Zurigo (Svizzera), Stadion Letzigrund Zürich

13 luglio 2024 – Stadio San Siro, Milano

14 luglio 2024 – Stadio San Siro, Milano (NUOVA DATA)

18 luglio – Gelsenkirchen (Germania), Veltins Arena

23 luglio – Amburgo (Germania), Volksparkstadion

27 luglio – Monaco di Baviera (Germania), Olympiastadion

2 agosto – Varsavia (Polonia), PGE Narodowy

9 agosto – Vienna (Austria), Ernst Happel Stadion

16 agosto – Londra (Regno Unito), Wembley Stadium

17 agosto – Londra (Regno Unito), Wembley Stadium

I biglietti per le date di Milano sono esauriti La registrazione alla vendita dei biglietti per le date milanesi dell’Eras Tour si è conclusa venerdì 23 giugno 2023 alle ore 23:59.

Sabato 29 giugno si è aperta la rivendita per le due date al Meazza della pop star americana. E il sito ufficiale dove acquistare i titoli “buggato” dall’ondata di accessi degli “swifties”.

I biglietti, nonostante prezzi abbastanza alti (i prezzi variano da 63,25€ a 172,50€ per il settore numerato 1, arrivando a 100 euro per il terzo anello fino a poco meno di 1000 per il “vip pack”), si sono esauriti non appena sono stati messi in vendita. Il 29 giugno è stato il primo giorno valido per la rivendita su Fansale, il circuito per la rivendita dei biglietti di Ticketone, uno dei leader del settore eventi. Fansale, a differenza di tutti gli altri siti di secondary ticketing, è sicuro al 100% e non permette ai venditori di applicare sovrapprezzi spropositati ai singoli titoli d’accesso. Il biglietto infatti si rivende all’esatta cifra d’acquisto, in modo da non creare alcun tipo di speculazione nelle fasi di vendita libera.

I pacchetti Vip Allo Stadio San Siro (lo stadio Giuseppe Meazza), che si trova nel Piazzale Angelo Moratti a Milano, sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 i concerti inizieranno alle ore 21.00.

Il costo dei pacchetti Vip arriva fino agli 803,85€ della postazione VIP 1: Settore Numerato 1. Nel dettaglio, i pacchetti Vip sono i seguenti: VIP 1: Settore Numerato 1 – It’s Been A Long Time Coming Package 803,85€

VIP 2: Settore Numerato 2 – Karma Is My Boyfriend Package 516,35€

VIP 3: Settore Numerato 3 – I Remember It All Too Well Package 458,85€

VIP 4: FRONT PIT – In Piedi – Ready For It Package 401,35€

VIP 5: Settore Numerato 4 – It’s A Love Story Package 343,85€

VIP 6: PRATO – In Piedi – We Never Go Out of Style Package 286,35€ Il pacchetto più costoso include un biglietto con posto a sedere nel Settore Numerato 1, un set di quattro stampe di Taylor Swift, una borsa Tote Bag commemorativa del tour, una collezione di spille, adesivi e cartoline e un biglietto commemorativo del concerto.

La possibile scaletta del concerto Taylor Swift a San Siro Dall’annuncio del ritorno live di Taylor Swift, l’attenzione sulla scaletta del tour portata nei precedenti spettacoli in Italia è stata altissima. Ricordiamo che il nostro Paese ha ospitato l’ultimo concerto dell’artista tantissimi anni fa: correva il lontano 2011, motivo per cui i fan italiani non vedono letteralmente l’ora che vadano in scena i due attesissimi concerti. La setlist sarà probabilmente ricchissima, con tantissime canzoni che provengono dai dischi Lover, Fearless (TV), Evermore, Reputation, Speak Now, RED (TV), Folklore, Taylor Swift (disco di debutto) e Midnight. Per quanto riguarda la durata, nei recenti show negli Stati Uniti, l’artista ha calcato il palco per ben tre ore. La durata può variare anche a causa della presenza di guest star, o di bis aggiuntivi. Di seguito la possibile scaletta dei concerti di Taylor Swift allo Stadio San Siro di Milano nel 2024: Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynast

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

I timori dei fan dopo la data di Singapore

Tra i fan serpeggia ancora il terrore che le date italiane possano saltare. Questo timore è nato lo scorso marzo, quando qualche colpo di tosse della loro beniamina ha scatenato il panico tra i suoi fan, che temevano non fosse in forma e necessitasse quindi di riposo.

"Sembra che non si senta al meglio... Ha bisogno di riposo", ha scritto un fan commentando il video - diventato virale - in cui si vede Swift tossire mentre intona la sua Delicate al National Stadium di Singapore. "Dovrebbe cancellare il resto degli spettacoli per motivi di salute", "Ha bisogno di una pausa", "Il tour sta mettendo a dura prova la sua salute": il tono dei commenti, sui vari social, era questo. Taylor Swift si è poi esibita in altre tre date a Singapore prima di volare in Francia per continuare l'Eras Tour. La preoccupazione dei fan di Singapore e poi di tutto il mondo si è unita al malcontento: la decisione di fare solo quattro concerti tutti concentrati a Singapore, senza toccare nessun altro Paese, agli swifties del sud-est asiatico non è piaciuta.

“Singapore-gate”: sborsati 4,3 milioni di dollari a live? Secondo quanto si apprende online, sembra che Singapore abbia sborsato 4,3 milioni di dollari a concerto per avere Taylor Swift live in città.

"Singapore ha pagato una cifra considerevole in modo che nessun altro Paese del sud-est asiatico potesse avere le stesse possibilità", si legge su Instagram. La sovvenzione dell'artista da parte del Singapore Tourism Board ha dunque scatenato una vera e propria disputa: il primo ministro thailandese Srettha Thavisin nel febbraio 2024 ha accusato Singapore di pagare a Swift milioni di dollari a concerto per assicurarsi l'esclusiva. E, intervenendo al Bangkok iBusiness Forum 2024, ha affermato: "Il governo di Singapore è intelligente. Hanno impedito a Swift di fare altri concerti in Asia". Assicurarsi un concerto di Taylor Swift significa assicurarsi un flusso economico notevole: la pop star è un vero e proprio boost per l'economia della nazione che la ospita. Le sei date al National Stadium di Singapore, uno stadio da 55mila posti, hanno segnato il tutto esaurito. E molti fan sono venuti dall'estero, motivo per cui alla fine ci ha guadagnato l’intero settore ricettivo.

Effetto Swift sui treni: raddoppiano biglietti per Milano La stella americana del pop, con il suo Eras Tour nelle principali capitali europee, riesce a influenzare anche il sistema ferroviario italiano e non solo. A riconfermare la potenza della cosiddetta "Swiftconomics", nella settimana delle date di Milano, il 13 e 14 luglio, i biglietti delle tratte verso il capoluogo lombardo registrano notevoli incrementi rispetto alla settimana precedente, come emerge

da uno studio di Trainline, piattaforma leader in Europa per l'acquisto di treni e pullman.

