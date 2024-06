Taylor Swift, il Principe William festeggia compleanno al concerto

Compleanno sul fronte del palco per il Principe William. Ha scelto di festeggiare il suo compleanno numero 42 insieme ai principini George e Charlotte al concerto di Taylor Swift. E così abbiamo scoperto che anche la famiglia reale ha una anima swifties. La popstar che col suo tour europeo sarà a Milano il 13 e 14 luglio a San Siro, in questi giorni sta ipnotizzando Londra. In occasione del primo dei suoi tre show in programma a giugno nella capitale inglese, che si svolgono a Wembley, dove per altro riapparirà ad agosto per altre cinque date, Taylor Swift ha avuto ospiti speciali, e si tratta del principe William con i figli George e Charlotte. Il futuro re d'Inghilterra ha ballato sulle note di Shake it Off insieme a Zara Tindall. Finito il concerto, senza scordare che The Eras Tour dura circa tre ore e mezza, il principe William e i figli sono andati nel backstage per incontrare Taylor Swift che era insieme al fidanzato Travis Kelce, giocatore di football americano nella squadra dei Chief, vincitrice del Super Ball 2024. E c'è scappato il selfie!