Kate Middleton, prima uscita pubblica dopo annuncio malattia. FOTO

La Principessa del Galles è riapparsa per la prima volta a un evento pubblico, quasi tre mesi dopo il video in cui aveva rivelato la sua lotta contro il cancro e il percorso di chemioterapia. La consorte dell’erede al trono William ha partecipato alla parata su una carrozza insieme ai tre figli, poi si è unita agli altri membri senior della Famiglia Reale per il tradizionale saluto dal balcone di Buckingham Palace