Uk, un nuovo titolo per Kate Middleton: è la prima reale in 107 anni

La prima in assoluto. Il 23 aprile la principessa Kate Middleton ha ricevuto dal Re Carlo III il titolo di Compagna Reale nell’Ordine dei Compagni d’Onore. Non era mai successo a un membro della famiglia reale britannica. Anche il Principe William ha ricevuto dal sovrano una nuova nomina: Great Master of the Most Honourable Order of the Bath. La regina Camilla, invece, è stata designata Grand Master e First or Principal Dame Grand Cross The Most Excellent Order of The British Empire, in sostanza l'ordine dell'impero Britannico (ormai non più esistente).