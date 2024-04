Il principe Louis compie 6 anni, la nuova foto di mamma Kate Middleton

Lo scatto pubblicato sui social dalla principessa del Galles per la ricorrenza del giovane reale d'Inghilterra. Louis era stato visto per l'ultima volta in pubblico il giorno di Natale, quando la famiglia reale ha fatto la sua tradizionale apparizione nella tenuta del re a Sandringham per andare in chiesa

Mesi turbolenti

William e Kate hanno rilasciato l'immagine per ringraziare coloro che hanno inviato gli auguri proteggendo allo stesso tempo la loro privacy. Gli ultimi mesi sono stati piuttosto turbolenti per la famiglia a causa della diagnosi di cancro di Kate.