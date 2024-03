Uk, dopo la foto ritoccata la Principessa Kate resta la più amata

Dopo la disastrosa operazione di comunicazione del giorno della Festa della Mamma nel Regno Unito, con la foto che la Principessa di Galles ha ammesso di aver ritoccato, non poteva mancare l’ennesimo sondaggio sul livello di gradimento dei reali. E, sorpresa – ma forse così sorprendente non è – la più popolare risulta essere proprio Kate. A lei danno la preferenza il 38% degli intervistati da Ispos: due punti in più del marito William. Re Carlo III si aggiudica solo il 23%, superato perfino dalla sorella Anna, principessa reale (26%). Che i sudditi si siano quindi un po’ stufati della troppa perfezione? E’ possibile che quell’aurea di intoccabilità e sacralità che ha sempre circondato Elisabetta II non sia più un valore aggiunto nell’immaginario collettivo? Le cose sembrano andare in questa direzione, stando alla reazione dell’opinione pubblica.