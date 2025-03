Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale, si è assunto la responsabilità dell’errore di aver inserito nella conversazione riservata il direttore di Atlantic e ha definito "imbarazzante" quanto accaduto, aggiungendo che chiederà aiuto a Musk per "capire cosa sia successo". Il presidente Usa, intanto, si è schierato con il suo vice, che nei messaggi ha definito "parassiti" gli europei. A Vance hanno risposto la Gran Bretagna e l'Italia. Tajani: “È appena arrivato, magari non conosce il pregresso” ascolta articolo

Non si fermano le polemiche sulla chat del Pentagono con i piani di guerra anti Houthi in Yemen, condivisa per errore con il direttore di Atlantic Jeffrey Goldberg. La chat conteneva conversazioni riservate tra il capo del Pentagono e il vicepresidente Usa. Mike Waltz, consigliere per la Sicurezza nazionale, si è assunto la responsabilità dell’errore e ha definito "imbarazzante" quanto accaduto, aggiungendo che chiederà aiuto a Eleon Musk per "capire cosa sia successo". Il presidente Donald Trump, intanto, si è schierato con il suo vice Jd Vance, che nei messaggi ha definito "parassiti" gli europei. A Vance hanno risposto la Gran Bretagna e l'Italia.

Waltz si è assunto la responsabilità dell’errore Mike Waltz, quindi, si è assunto la responsabilità di aver inserito il direttore dell'Atlantic nella chat riservata del Pentagono sugli attacchi agli Houthi. In un'intervista a Fox news, il consigliere di Trump ha ammesso di "aver sbagliato" pensando che si trattasse di "qualcun altro" ma ha anche insinuato che Jeff Golberg "in qualche modo sia riuscito a farsi strada nel gruppo Signal". Waltz sostiene di aver avuto il numero di Golberg sotto un altro nome "per un errore del suo staff", di cui lui tuttavia "si assume la piena responsabilità. È ovvio che non ho visto questo sfigato nella chat", ha aggiunto il consigliere di Trump riferendosi al direttore di Atlantic. Waltz ha definito il caso "imbarazzante" e ha aggiunto di aver chiesto aiuto a Elon Musk: “Andremo fino in fondo. Con lui abbiamo la migliore tecnologia a disposizione per capire cosa è successo". Vedi anche Usa, reporter aggiunto per sbaglio in chat Pentagono sui raid in Yemen

Trump si schiera con Vance Della questione ha parlato anche il presidente Usa Donald Trump: non solo non ha ammesso che ci sia stata una grave falla della sicurezza nella sua amministrazione, difendendo il suo consigliere che ha inviato l'invito a Goldberg, ma ha anche contrattaccati e appoggiato in pieno quei messaggi in cui il suo vice, Jd Vance, è tornato a insultare gli europei. “Sono d'accordo con lui, sono dei parassiti, lo sono stati per anni”, ha detto il tycoon. Trump ha salvato Waltz, sostenendo che "ha imparato la lezione ed è un brav'uomo". "Non si deve scusare, sta facendo il suo meglio", ha insistito il presidente americano. "La nostra sicurezza nazionale è più forte che mai, abbiamo un gruppo incredibile", ha assicurato, ribadendo che "nessuna informazione classificata è stata condivisa". Trump ha poi difeso l'uso dell'app Signal ("Lo fanno tutti anche in ambienti militari"), ma ha ammesso che "queste cose succedono quando si è fuori dalla Situation Room", il luogo più sicuro al mondo, e che sarà fatta "una verifica" (non un'indagine). Il tycoon se l'è poi presa con il direttore del magazine, definito un "viscido che si sta facendo pubblicità" e che fa "male agli americani". La Casa Bianca, in una nota, ha invece accusato "i democratici e i loro alleati nei media di aver architettato il caso per distogliere l'attenzione dai successi di Trump". Su Insider Come ci è finito un giornalista nella chat Signal sulla sicurezza Usa?

Le polemiche sulla sicurezza Ma la controffensiva dell'amministrazione Trump potrebbe non bastare a far scemare le polemiche. Come ha sottolineato lo stesso Goldberg, infatti, Waltz e gli altri 18 alti funzionari presenti nel gruppo “Houthi” potrebbero aver commesso diverse violazioni. La prima è l'uso di Signal per informazioni così sensibili, che normalmente vengono trattate su sistemi criptati governativi inaccessibili anche in caso di furto o perdita di un cellulare. La seconda è per aver incluso un giornalista rivelando informazioni classificate, un leak non intenzionale ma che potrebbe costituire una violazione dell'Espionage Act. La terza si basa sul fatto che una volta abbandonata la chat le informazioni sono andate perdute, mentre invece i messaggi dei funzionari pubblici sono considerati atti da conservare. Goldberg, uno dei giornalisti più rispettati degli Stati Uniti, ha lasciato intendere di voler pubblicare altre parti della conversazione. Vedi anche Trump dopo caso chat Signal: "D'accordo con Vance, europei parassiti"