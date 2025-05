Caso Waltz, media: "Usava Signal anche in ultima riunione di governo"

Trump ha deciso di spostare il C onsigliere per la sicurezza nazionale al ruolo di ambasciatore Usa alle Nazioni Unite. Waltz era finito al centro delle critiche da quando aveva aggiunto per errore il giornalista Jeffrey Goldberg a una chat di Signal . E, secondo diversi media internazionali , Waltz avrebbe continuato a usare l'app fino all’ultimo: ieri è stato fotografato mentre la controllava sul suo telefono durante la sua ultima riunione di governo

L’annuncio è arrivato su Truth: il presidente americano Trump nominerà il consigliere per la sicurezza Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, diventerà invece il nuovo Consigliere per la sicurezza nazionale, ad interim. Waltz era finito al centro delle critiche da quando aveva aggiunto per errore il giornalista Jeffrey Goldberg a un gruppo di chat di Signal in cui alti membri dell'esecutivo discutevano di piani militari riservati per attacchi contro i ribelli Houthi nello Yemen. E, secondo diversi media internazionali , Waltz avrebbe continuato a usare Signal fino all’ultimo: ieri è stato fotografato mentre controllava l'app sul suo telefono durante la riunione del governo, in quello che di fatto è stato il suo ultimo giorno come segretario di Stato.

Waltz e l'uso di Signal

Come scrive Abc, in una foto scattata da Reuters, si vedono i nomi delle persone a cui Waltz aveva inviato messaggi su Singla di recente, tra cui il vicepresidente JD Vance, Rubio, la direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard e Steve Witkoff, l'inviato di Trump in Medio Oriente. Ieri pomeriggio, il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung, ha difeso l'uso dell'app da parte di Waltz, affermando: "Signal è approvata e installata sui telefoni del nostro governo. Grazie per l'attenzione a questa questione".

Trump: "Insieme continueremo a lottare"

"Da quando indossava la divisa sul campo di battaglia, al Congresso e come mio Consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo", ha scritto Trump. "Insieme, continueremo a lottare instancabilmente per rendere l'America e il mondo di nuovo sicuri", ha concluso il presidente. E dopo che Trump lo ha nominato ambasciatore all'Onu, Waltz ha risposto su X: "Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio al presidente Trump e alla nostra grande nazione".