Fedelissimi vs bravi ragazzi, cosa c’è dietro la "cacciata" di Waltz

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale è stato nominato Ambasciatore americano all'Onu e il suo posto sarà coperto ad interim dal Segretario di Stato Rubio. Trump lo ha fatto passare come un ridispiegamento, se non addirittura come una promozione, ma qualcosa si era rotto dal Signalgate e le posizioni del consigliere non sempre erano vicine a quelle del popolo Maga