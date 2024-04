William e Kate, la foto inedita per i 13 anni di matrimonio

Uno scatto in bianco e nero. Lei, Kate Middleton, raffigurata nel suo abito da sposa bianco firmato Sarah Burton per Alexander McQueen. Lui, Il principe William, con l’uniforme di gala rossa brillante dell’Irish Guards. Era il 29 aprile del 2011 e l’erede al trono d’Inghilterra si univa alla commoner del Berkshire dopo quasi dieci anni di fidanzamento. Oggi, a distanza di 13 anni, l’account X di Kensington Palace pubblica una foto di quel giorno, fino ad ora inedita, opera di Millie Pilkington.

Anniversario lontano dai riflettori

L’anno scorso, per celebrare il loro dodicesimo anniversario di nozze, i principi del Galles avevano pubblicato sui loro account social ufficiali una foto, scattata da Matt Porteous, di loro due in bicicletta nelle campagne del Norfolk mentre si godevano una giornata di relax senza i bambini. Quest’anno lo festeggiano con uno spirito diverso e, soprattutto, lontano dai riflettori. Per farlo scelgono un'immagine del loro giorno più felice quando, davanti a due miliardi di telespettatori, si sono giurati amore e fedeltà. Una cerimonia che persino la regina Elisabetta definì “strabiliante”. “Avere William al mio fianco è una grande fonte di rassicurazione e conforto” ha detto Kate Middleton nel commovente videomessaggio in cui, lo scorso 22 marzo, ha annunciato al mondo la sua diagnosi di cancro. Sulla salute della principessa trapela pochissimo. Si sa che sta seguendo un ciclo di chemioterapia preventiva e sta recuperando le forze all’Adelaide Cottage. Sulla sua data di ritorno al lavoro non ci sono indicazioni.