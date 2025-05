Intelligenza e anima nella Biennale di Architettura 2025 a Venezia

Intelligens. Natural. Artificial. Collective. Riunisce queste tre intelligenze la Biennale di Architettura 2025, a Venezia, con la curatela dell'architetto e ingegnere Carlo Ratti per quanto riguarda la mostra internazionale. Un progetto ambizioso, che ha raccolto numerosi consensi e favorito dibattiti, che si sviluppa all'Arsenale, poiché il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale è attualmente in restauro.

Così, il curatore, Carlo Ratti

Quando entri nell’Arsenale, direi, sembra quasi una reazione a catena. E’ una reazione a catena perché parte da diversi gruppi, gruppi che mettono insieme architetti, urbanisti, ma anche tantissime altre discipline: filosofi, sociologi, scienziati ma anche gente che si occupa di agricoltura, di cucina o di moda. Chiama un po’ a raccolta tutti, per far fronte i problemi dell’oggi, cioè, come adattarsi a un pianeta che cambia.

Direi che è una Biennale per tutti non soltanto dal punto di vista dei partecipanti ma anche dal punto di vista del modo in cui cerca di parlare a tutti; perché in fondo la domanda che pone questa Biennale è una domanda che ci riguarda tutti.

Il titolo della Biennale è Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva. Insomma, le tre intelligenze a raccolta per aiutarci. Questa, se vogliamo, è un po’ l’anima di quello che deve fare l’Architettura.