Epifania 2026, cosa fare a Torino: gli eventi da non perdere

La tradizionale iniziativa legata alla "Luci d'artista " che incanta le aree più frequentate del capoluogo torinese potrà essere ammirata ancora per qualche giorno, anche durante la festa dell'Epifania: ci sarà tempo, infatti, fino all'11 gennaio. Il Parco Dora (Corso Mortara angolo Via Orvieto) ospita, proprio fino al 6 gennaio con ingresso libero, le giostre del luna park di “ Natale in Giostra 2025 ”. In Piazza San Giovanni, sempre fino alla Befana, sarà ancora visibile e visitabile il Calendario dell'Avvento 2025, anche in questo caso con accesso libero. Piazza Solferino, invece, ospita ancora fino all'Epifania per poi chiudere i battenti la Casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio ed il suo suggestivo mercatino. Il programma per questi giorni di festa si arricchisce poi con il ritorno del Teatrino di Natale , allestito in Piazza Carlo Alberto e attivo ogni giorno fino a martedì 6 gennaio dalle 14.30 alle 20. L’edizione 2025 dell’appuntamento natalizio per i più piccoli introduce un nuovo quadro scenico ispirato al Diario dei Mesi della Pimpa di Altan , un omaggio ai cinquant’anni della celebre cagnolina a pois. Per i più grandi c'è l'opportunità di vivere l'adrenalina con iFly Simulator in Via Salbertrand 77. Ci si potrà calare, per qualche ora, nei panni di un pilota d’aereo o di Formula 1 , vivendo momenti indimenticabili all’insegna della tecnologia e del divertimento.

La Befana arriva a Torino

Ma, come da tradizione durante l'Epifania, è la Befana la star più attesa. Chi vorrà potrà assaporarne la magia mrtedì 6 gennaio alle 16,30 presso lo Spazio Kairos di Torino, in via Mottalciata 7, dove va in scena "Tutti a scuola! La Befana vi aspetta", di e con Michela Di Martino. Il pomeriggio parte alle 16 con la merenda. Poi, alle 16,30, va in scena lo spettacolo liberamente tratto dal libro di Nicoletta Asnicar: 50 minuti di teatro di narrazione e interazione, pensati per un pubblico di grandi e piccini (ingresso 9 euro, pacchetto famiglia a 28). Per celebrare l'Epifania ecco un'altra proposta interessante, quella del Teatro Cardinal Massaia che ospiterà "Hansel e Gretel il musical". L'appuntamento è per il 6 gennaio alle ore 16:30. A portare in scena la celebre fiaba dei fratelli Grimm è la Compagnia Chi è di Scena, con una produzione che unisce musica originale, costumi suggestivi e forti componenti educative. E, poi, ancora. Fino al 6 gennaio 2026 torna a Torino, alla Casa del Teatro, l'atteso appuntamento con la magia: qui andrà in scena uno spettacolo per tutta la famiglia con artisti di fama internazionale, con i protagonisti di Funny Magic Show ed il Clown Carillon, abitante di un universo fantastico popolato da creature fantastiche e bolle di sapone. Chi vuole spostarsi leggermente dalla città può arrivare fino a Mondovì dove è in programma il 36° Raduno di Mongolfiere dell’Epifania. Il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, in programma fino al 6 gennaio 2026 in corso Inghilterra, è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì in collaborazione con il Comune di Mondovì.

