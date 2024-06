Kate condivide nuova foto: “Sto meglio, domani sarò a evento pubblico"

La principessa di Galles ha pubblicato l’immagine di lei nel bosco ringraziando per tutti i messaggi di affetto ricevuti in questi mesi e raccontando il decorso della malattia. Kate ha spiegato come, a causa delle cure alle quali è sottoposta, alcune giornate siano positive e altre negative. “Il mio trattamento è in corso e lo sarà per qualche altro mese, non sono ancora fuori pericolo”, ha spiegato, aggiungendo che nel weekend prenderà parte alla parata per il compleanno del Re ascolta articolo

Kate Middleton sta meglio ma “non è ancora fuori pericolo”. Un nuovo ritratto della Principessa di Galles in piedi e sorridente nel bosco è stato pubblicato dai profili social ufficiali di Kensington Palace e della coppia reale. Alla fotografia è accompagnato un lungo messaggio scritto dalla stessa Kate che ha tenuto a ringraziare per tutti i messaggi di affetto ricevuti e ha annunciato che domani prenderà parte al primo evento pubblico dall’inizio della malattia. Dopo la sua assenza alla Colonel’s Review della scorsa settimana, ovvero la parata militare che precede il Trooping the Colour, la principessa ha infatti annunciato che questo fine settimana parteciperà insieme alla sua famiglia al tradizionale evento che celebra il compleanno del Re.

Kate: "Non sono ancora fuori pericolo" “Sono rimasta senza parole per tutti i messaggi di sostegno e di incoraggiamento ricevuti nel corso degli ultimi due mesi. Ha fatto davvero la differenza per me e William e ci ha aiutato entrambi nei momenti più difficili”. Inizia così il lungo messaggio, firmato “C”, che accompagna la nuova fotografia della principessa di Galles. “Sto facendo buoni progressi - si legge nel post scritto dalla stessa Kate - ma, come tutti coloro che passano attraverso la chemioterapia sapranno, ci sono giorni buoni e giorni cattivi. In quei giorni cattivi ti senti debole, stanco e devi cedere al tuo corpo riposo. Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere”. Ed è proprio con questo spirito che la consorte del principe William ha deciso di prendere parte domani al Trooping the Colour. “Non vedo l'ora - ha scritto - di partecipare alla King’s Birthday Parade questo fine settimana con la mia famiglia e spero di unirmi a qualche impegno pubblico durante l'estate, ma altrettanto sapendo che non sono ancora fuori pericolo”. leggi anche Londra, Kate si scusa per non aver partecipato alla parata militare

Ancora alcuni mesi di chemioterapia Kate Middleton sembra positiva e fiduciosa ma, allo stesso tempo, consapevole che le cure sono pesanti e, come lei stessa dice, dureranno “per qualche altro mese”. Intanto però, “nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia impegnarsi con la vita scolastica, trascorrere del tempo personale sulle cose che mi danno energia e positività, oltre a iniziare a fare un po' di lavoro da casa”. E conclude: “Sto imparando ad essere paziente, soprattutto con l'incertezza. Prendendo ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo, e permettendo a me stessa di prendermi questo tempo necessario per guarire. Grazie mille per la vostra continua comprensione, e a tutti voi che avete così coraggiosamente condiviso le vostre storie con me”. leggi anche Kate Middleton e il tumore, il principe William: "Sta migliorando"

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)