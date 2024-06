Londra, Kate si scusa per non aver partecipato alla parata militare

La principessa del Galles, che si sta sottoponendo a una chemioterapia preventiva per il cancro, ha voluto porgere le proprie scuse a un reggimento dell'esercito delle Guardie Irlandesi per non aver preso parte all'evento. "Essere il vostro colonnello rimane un grande onore, e sono molto dispiaciuta di non essere in grado di fare il saluto alla rassegna dei colonnelli di quest'anno", ha scritto in una lettera