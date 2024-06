Kate Middleton e il tumore, il principe William: "Sta migliorando"

L'erede al trono lo ha detto a un veterano in occasione di un evento pubblico per il D-Day. C’è comunque un appuntamento importante nei prossimi giorni che potrebbe confermare o smentire le voci sullo stato di salute della principessa. Il 15 giugno infatti ci sarà il Trooping the Colour, la parata per il compleanno del sovrano. Sarà presente la principessa?

Kate Middleton sta meglio: parola di William. Il Principe ha fornito un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute della moglie rispondendo alla domanda di un veterano e dicendo che "sta migliorando". Ma c’è un appuntamento importante nei prossimi giorni che potrebbe confermare o smentire le voci sullo stato di salute della principessa. Il 15 giugno infatti ci sarà il Trooping the Colour, la parata per il compleanno del sovrano che è una tradizione iniziata nel diciassettesimo secolo e poi organizzata annualmente, a partire dal 1760, dai monarchi britannici che si sono succeduti sul trono fino ai giorni nostri. Sarà presente Kate? Ancora non ci sono conferme o smentite, ma se davvero il suo stato di salute fosse in fase di miglioramento non è escluso che possa essere al fianco di William.