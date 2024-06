Taylor Swift, durante The Eras Tour a Cardiff parla gallese. IL VIDEO

L’omaggio al Galles

Taylor Swift, nel lungo The Eras Tour, ha fatto tappa nel capoluogo del Galles Cardiff. Davanti a oltre 70mila persone presenti al Principality Stadium, la cantante ha dato il via allo spettacolo accogliendo i suoi fan con un omaggio alla città che la stava ospitando: per salutare il pubblico ha detto in gallese "Croeso i'r daith Eras!" che si traduce in "Benvenuti all'Eras ​​Tour!". Ma non è finita qui con gli omaggi. Durante un'interpretazione della hit We Are Never Ever Getting Back Together, ha passato il microfono a un ballerino che ha esclamato "Ych-a-fi", un termine gallese per descrivere qualcosa di disgustoso, con una conseguente reazione entusiasta da parte di tutto il pubblico. La data di Cardiff, tra l’altro, è stata molto particolare. Di solito negli stadi la parte superiore è aperta, ma in quella occasione il tetto è stato chiuso e così i fan hanno potuto godere di uno spettacolo molto più intimo con le luci dei braccialetti e dei telefoni che illuminavano tutto l’ambiente.