Taylor Swift e Travis Kelce starebbero cercando casa sul Lago di Como

Taylor Swift e Travis Kelce sono stati in vacanza sul lago di Como, approfittando di una breve pausa dell'Eras Tour. Secondo quanto svelato da un insider al Sun, è proprio in quest'angolo d'Italia che i due vorrebbero acquistare casa.

Taylor Swift e Travis Kelce innamorati del Lario

Del lago di Como, Taylor Swift è un'habitué. Tuttavia, prima che arrivasse Travis Kelce nella sua vita, mai aveva pensato di concretizzare quell'amore con l'acquisto di una casa. Ora, a detta dei tabloid americani, si sarebbe decisa a fare il grande passo visitando tre proprietà.

La prima sarebbe una villa di 500 metri quadrati, con quattro camere da letto, quattro bagni e una vista mozzafiato sul lago e i suoi dintorni, costruita nel 1800 e sita a Bellagio. "Villa d'epoca indipendente in posizione privilegiata con splendida vista lago", recita la descrizione dell'agenzia immobiliare, che la propone per tre milioni di euro. "L'accesso pedonale alla proprietà, con un piacevole vialetto interno, in parte con pergolato e basamento in pietra locale, è sito in un parco privato di circa 1400 mq confinante con il giardino di Villa Serbelloni". La proprietà, con molte finiture originali (dai soffitti decorati ai caminetti antichi), ha persino una cantina scavata nella roccia.

La seconda casa visitata sarebbe Villa Croce, a Menaggio. In vendita a un milione di euro, ha tre camere da letto, due bagni e una superficie di 187 metri quadrati. Sita nei pressi del prestigioso Golf Club Menaggio Cadenabbia, è un piccolo gioiello nascosto, in stile moderno.

Infine, Taylor e Travis avrebbero visitato una terza proprietà, ancor più lussuosa delle precedenti, con un costo di quasi 7 milioni di dollari e l'accesso possibile solo dal lago. "Avvicinandosi in barca, la sagoma della villa emerge come un capolavoro sullo sfondo delle acque scintillanti", recita la descrizione ufficiale. "Il viaggio stesso diventa un preludio alla tranquillità che vi attende, creando un'atmosfera di attesa e meraviglia."

Per la verità, la coppia avrebbe visto proprietà anche in Spagna e Portogallo, decisa ad acquistare una dimora in Europa. Ma nulla avrebbe conquistato il loro cuore più del lago di Como.