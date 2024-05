Taylor Swift, Travis Kelce adora The Tortured Poets Department

Dopo aver trascorso un romantico weekend sul Lago di Como in compagnia della fidanzata Taylor Swift, ora impegnata in Europa nei concerti dell’Eras Tour, sabato 18 maggio Travis Kelce ha ospitato il festival musicale Kelce Jam all’Azura Amphitheater di Bonner Springs, in Kansas. Tra gli headliner c’erano il dj Diplo e i rapper 2 Chainz e Lil Wayne, ma il campione di football dei Kansas City Chiefs ha eletto un’altra artista tra i suoi preferiti. In una dichiarazione rilasciata in esclusiva a Rolling Stone, Kelce ha indicato senza indugio il suo album prediletto tra quelli usciti nell’ultimo anno. “Sono un po’ di parte, ma potrebbe essere The Tortured Poets Department”, ha detto il campione del Super Bowl. Il doppio album di Taylor Swift con 31 tracce sembrerebbe contenere anche metafore sportive nei brani The Alchemy e So High School, che alluderebbero proprio al giocatore.