Taylor Swift e Dave Grohl, il botta e risposta sul playback

Sabato 22 giugno, Dave Grohl , frontman dei Foo Fighters , e Taylor Swift sono saliti su due palchi diversi di Londra. Il primo si è esibito con il gruppo al London Stadium, la seconda al Wembley Stadium. Due mondi apparentemente separati che, però, hanno incrociato le loro strade quando Grohl ha ironizzato con i suoi fan: “Volevo dirvi...Non volete subire l’ira di Taylor Swift...Noi dovremmo intitolare il nostro tour The Errors Tour, non The Eras Tour (il nome del tour di Taylor Swift, ndr), perché abbiamo alle spalle ben più di qualche era, e anche ben più di qualche errore. Giusto un paio, eh. Ma è solo perché, a differenza di altri, noi suoniamo davvero dal vivo. Cosa? Era solo un pensiero. A voi che siete qui piace il rock, crudo e suonato dal vivo, giusto? E allora siete nel posto giusto”.

LA REPLICA DI TAYLOR SWIFT

Il giorno dopo, in una delle tre serate consecutive al Wembley Stadium, Taylor Swift ha replicato in maniera indiretta alle parole di Dave Grohl. “Ogni singolo membro della mia band suonerà dal vivo per tre ore e mezzo per voi stasera, e se lo meritano. Lo stesso vale per tutti gli artisti che saliranno sul palco con me. E voi ce lo avete donato così generosamente che non lo dimenticheremo mai”, ha detto