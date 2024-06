Taylor Swift, i complimenti di Hugh Grant per il concerto di Londra

TUTTE LE CELEBRITIES DI TAYLOR SWIFT

Hugh Grant è solo una delle tante celebrità che hanno assistito alla seconda tappa dell’Eras Tour a Londra lo scorso sabato. Oltre a lui, infatti, c’erano anche Tom Cruise, Liam Hemsworth, Rachel Zegler, Mila Kunis e Ashton Kutcher. Durante il segmento della “surprise song”, Taylor Swift ha entusiasmato il pubblico con un mash-up di thanK you AIMee e Mean e ha duettato con Hayley Williams dei Paramore nel brano Castles Crumbling. Nella prima serata di Londra, venerdì scorso, la popstar ha invece scattato un selfie con il Principe William, che ha festeggiato il suo 42esimo compleanno al concerto insieme ai figli George e Charlotte. Il reale ha poi pubblicato sui social media una foto dietro le quinte: “Grazie Taylor Swift per la splendida serata!”. La popstar ha subito ricambiato il favore con un altro selfie, che immortala anche Travis Kelce. “Buon compleanno M8! Gli spettacoli di Londra sono iniziati in modo splendido”, ha scritto.