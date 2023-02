Da me o da te, cast del film con Ashton Kutcher a Reese Witherspoon

Scopriamo assieme tutti gli attori della commedia disponibile sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Debbie (interpretata da Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici e totalmente agli antipodi. Lei vive a Los Angeles con il figlio e ama la sua routine mentre lui abita a New York e vive di cambiamenti. Si scambieranno casa e vita per una settimana, scoprendo qualcosa che non avrebbero mai pensato. Ecco il cast completo