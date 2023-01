Da me o da te, il nuovo film con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

La pellicola diretta da Aline Brosh McKenna uscirà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 10 febbraio Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Uno scambio di case che potrebbe completamente stravolgere le vite dei due protagonisti. Reese Witherspoon (FOTO) e Ashton Kutcher saranno Peter e Debbie nella nuova commedia romantica Da me o da te in arrivo a breve su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

da me o da te, i dettagli del film approfondimento La rivincita delle bionde diventa un musical, il debutto a Milano Un’amicizia ventennale e la necessità di cambiare aria, per questo motivo Debbie volerà a New York per stabilirsi una settimana nell’appartamento di Peter mentre quest’ultimo raggiungerà Los Angeles per prendersi cura del figlio dell’amica.

approfondimento Reese Witherspoon spera ancora nella rivincita delle bionde 3 Opposti e con due vite agli antipodi, la vita metterà alla prova Debbie e Peter che forse si accorgeranno dei loro veri desideri. La regia e la sceneggiatura sono state firmate da Aline Brosh McKenna, sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada e di 27 volte in bianco.

approfondimento Cinema, tutti i video Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito il trailer ufficiale del film mostrandone le prime immagini. Inoltre, la piattaforma di streaming ha condiviso la sinossi sul sito: “Debbie e Peter sono migliori amici totalmente opposti. Lei desidera la routine con suo figlio a Los Angeles mentre lui vive soddisfatto a New York. Quando si scambiano case e vite per una settimana scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non esser ciò di cui hanno veramente bisogno”.

approfondimento Riccioli d’oro e i tre orsi sta per diventare un film Da me o da te debutterà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 10 febbraio, nel cast anche Zoë Chao, Jesse Williams e Tig Notaro.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie