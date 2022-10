La celebre favola di Riccioli d’oro e i tre orsi sta per diventare un film prodotto da Reese Whiterspoon con la sua Bello Sunshine Condividi

Un tuffo nel passato con la Hello Sunshine di Reese Whiterspoon che ha deciso di portare sullo schermo un lungometraggio ispirato alla classica storia di Riccioli d'oro e i tre orsi, in collaborazione con Build-A-Bear Entertainment. "Offrirà alle famiglie un nuovo modo per sperimentare e condividere la missione della casa di produzione" ha detto la CEO di Bello Sunshine, Sarah Harden.

Da libro a film vedi anche Buon compleanno, Reese Witherspoon: le foto dell'attrice La storia di Riccioli d’Oro è nota in tutto il mondo come l’avventura di una bambina che si ritrova nella casa di tre orsi e deve gestire la loro compagnia. Mangia il loro porridge, si siede al loro tavolo, si sdraia sui loro letti, fino a incontrare direttamente Papà Orso, Mamma Orsa e Orsetto. "Siamo elettrizzati nel collaborare con Hello Sunshine e Reese Witherspoon che, tramite la sua energia, esperienza e intuito, ha dimostrato in modo consistente la sua capacità di far unire le forze a persone di talento e far emergere il meglio in loro. Si poteva sentire la creatività magnetica nell'aria durante le nostre prime conversazioni sul progetto” ha confermato Claire Curley che gestisce in prima persona i progetti della casa di produzione.

Riccioli d’Oro attraverso le epoche leggi anche Edgar Allan Poe e il cinema: un'attrazione fatale Il film sarà una rivisitazione della fiaba per bambini in chiave moderna con una protagonista descritta come una “potente protagonista femminile” in linea con i nostri tempi. Esistono molte versioni di Riccioli d’Oro e i Tre Orsi anche se la storia più o meno è sempre la stessa. Per Hello Sunshine sarà il primo film per bambini e il primo film di animazione, ma come ha sottolineato Claire Curley vogliono “portare una nuova prospettiva a una storia così senza tempo che sappiamo ispirerà il pubblico giovane”.