Il musical Legally Blonde - La rivincita delle bionde debutterà il 1° febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano per poi proseguire a Genova, Firenze e Torino. Regia di Matteo Gastaldo e supervisione musicale di Fabio Serri. Protagonisti Lucia Blanco e Claudio Zanelli nei ruoli di Elle Woods ed Emmett Forrest, nel cast anche Davide Dal Seno Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Durante il viaggio in macchina per raggiungere il centro benessere in cui si trova Windham-Vandermark, Elle suggerisce a Emmett: “Dovresti avere più fiducia nelle persone, ne resteresti sorpreso”. Fiducia negli altri e in sé stessi mentre si è intenti a seguire ciò che è impossibile nascondere al cuore, sono questi i segreti del successo di Elle Woods, la protagonista del film La rivincita delle bionde, spesso noto con il titolo originale Legally Blonde, che ha divertito generazioni di spettatori incoraggiandole a perseguire i propri sogni. Dopo il successo registrato a Broadway, il musical, ispirato alla pellicola diretta da Robert Luketic, arriverà in Italia toccando quattro città: Milano, Genova, Firenze e Torino. Il debutto è fissato per mercoledì 1° febbraio sul palco del Teatro degli Arcimboldi del capoluogo meneghino.

Legally Blonde - La rivincita delle bionde, grande attesa per il musical approfondimento Reese Witherspoon spera ancora nella rivincita delle bionde 3 Ci sono alcuni film che chi è nato tra gli anni '80 e ’90 non può non conoscere, e amare, stiamo parlando delle commedie in grado di raccontare i sogni e gli amori di un’epoca distruggendo pregiudizi e stereotipi per far emergere l’essenza delle persone senza tralasciare elementi di divertimento, un esempio su tutti? La rivincita delle bionde. La pellicola con Reese Witherspoon sarà protagonista del musical in arrivo nel Belpaese con la regia e le coreografie di Matteo Gastaldo e la supervisione musicale di Fabio Serri. Dopo aver toccato numerose nazioni, tra le quali Australia, Francia, Svezia, Canada, Brasile, Finlandia e Messico, il pubblico italiano potrà ammirare lo spettacolo che ha incontrato i favori della critica trionfando come Miglior Nuovo Musical ai WhatsOnStage.com Awards 2011 e conquistando cinque candidature ai prestigiosi Olivier Awards.

approfondimento Teatro, tutti i video Il musical sarà tratto dal romanzo di Amanda Brown e ispirato alla pellicola che alla cinquantanovesima edizione dei Golden Globe ottenne due nomination: Miglior film commedia o musicale e Migliore attrice in un film commedia o musicale. Nel cast del film Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber, Holland Taylor e Jennifer Coolidge nei panni dell’iconica Paulette Bonafonté. Legally Blonde - La rivincita delle bionde debutterà il 1° febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano e sarà in scena fino al 5 febbraio per un totale di sei appuntamenti. Lucia Blanco e Claudio Zanelli saranno Elle Woods ed Emmett Forrest, nel cast anche Davide Dal Seno, di cui ricordiamo, tra i numerosi e celebri lavori, Grease, Flashdance e Shrek il Musical.

approfondimento La rivincita delle bionde 3, Reese Whiterspoon aggiorna sui lavori Presenti poi Giovanna D’Angi, Andrea Carli, Luca Pozzar, Laura Galigani, Alice Mistroni, Giulia Gerola, Serena Olmi, Stella Kablan, Sara Marinucci e Claudia Sophie Dell’Utri. Completano il cast Nicola Monterumisi, Giuseppe Galizia, Marta Bruzzichelli, Maddalena Lospalluto, Francesco Cenderelli, Roberto Tarsi, Matteo Portieri, Francesco Pizzeghello, Francesca Fogaça, Isabella Coniglio, Denis Matteo Gioia, Maria Sacchi e Gianluca Pilla. Dopo Milano, la tournée proseguirà a Genova il 24 e il 25 febbraio, a Firenze dal 10 al 12 marzo e infine a Torino dal 17 al 19 marzo.

approfondimento Britney Spears, in arrivo un musical ispirato alla popstar Questa la sinossi ufficiale del musical distribuita sul sito del Teatro degli Arcimboldi: “Elle Woods è una ragazza briosa, alla moda, dolce e soprattutto bionda. Presidentessa della confraternita femminile nell’università della California, sembra avere tutto ciò che desidera finché la sua vita viene sconvolta dal suo ragazzo che, non ritenendola sufficientemente seria, la lascia per frequentare la facoltà di legge ad Harvard. Determinata a riconquistarlo, Elle usa il suo ingegno e il suo fascino per entrare a sua volta nella prestigiosa Università. Gli Studi iniziano con difficoltà a causa dei conflitti con i suoi compagni snob, che disapprovano il suo abbigliamento e la ritengono non adeguatamente preparata”.

approfondimento Dolly Parton nell'adattamento di Run, Rose, Run per Reese Witherspoon La trama prosegue: “Le difficoltà iniziali portano Elle ad immaginare l’apparizione delle sue ex compagne di scuola, che come un 'coro greco' visibile e udibile solo da lei, la incitano a pensare positivo. In più con l’aiuto dei suoi nuovi amici, Elle scopre che con le sue abilità e la sua conoscenza della legge, è in grado di aiutare concretamente gli altri, tanto da difendere con successo da un’accusa di omicidio la personal trainer Brooke Wyndham, superando ogni aspettativa”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie