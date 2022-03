Dolly Parton nell'adattamento di Run, Rose, Run per Reese Witherspoon

Run, Rose, Run è il titolo di un thriller scritto dalla cantautrice Dolly Parton in collaborazione con un maestro del genere, James Patterson . In poco tempo il romanzo è arrivato al primo posto della lista dei bestseller del New York Times e nei prossimi mesi verrà trasformato in un adattamento cinematografico in cui reciterà anche la stessa Parton.

Run, Rose, Run, cosa sappiamo

Il film sarà prodotto dalla stessa coppia di autori e dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon. Run, Rose, Run è stato pubblicato a marzo 2022 ed è volato subito in cima alla lista dei bestseller del New York Times. Parton ha anche pubblicato un album con lo stesso nome attraverso la sua etichetta, la Butterfly Records. Il thriller racconta la storia di una giovane donna che arriva a Nashville per seguire il suo sogno di diventare una star della musica country. Le sue canzoni, però, nascondono un segreto che, se rivelato, potrebbe minacciare il suo futuro. "Crescendo a Nashville, ho amato Dolly dal momento in cui ho sentito la sua voce magica e ho visto la sua personalità luminosa brillare sul palco", ha detto Reese Witherspoon. “Oltre alla sua presenza magnetica come artista e performer, è una delle più grandi cantautrici e narratrici del nostro tempo. Il suo impatto non conosce limiti, come musicista, attrice, scrittrice, donna d'affari, attivista e incredibile essere umano. Dolly Parton non è solo un'icona per me, ma una vera ispirazione per le donne e le ragazze di tutto il mondo. La mia ammirazione per lei è cresciuta a livelli ancora più alti quando ho letto Run, Rose, Run, un libro avvincente e straziante dal quale non riuscivo a staccarmi. Non potrei sentirmi più onorata di lavorare al suo fianco e a quello di James per portare questa straordinaria storia sullo schermo".