Dolly Parton "coniglietta" per amore, come in una copertina di Playboy

Playboy: anche Charlize Theron è stata una coniglietta da copertina

Quarantatré anni dopo, per fare gli auguri di compleanno a suo marito Carl Dean che compiva 79 anni, Dolly Parton ha sfoggiato lo stesso look in un video su Twitter del 20 luglio 2021: body nero, orecchie da coniglietta, guanti, polsini e papillon in paillettes fucsia. "Probabilmente vi starete chiedendo perché sono vestita così. Beh, è per il compleanno di mio marito. Ricordate che qualche tempo fa ho detto che avrei posato di nuovo sulla rivista Playboy quando avrei avuto 75 anni? Beh, ora ne ho 75 e loro non hanno più una rivista, ma mio marito ha sempre adorato la copertina originale di Playboy". Ha poi continuato: "Stavo cercando di pensare a qualcosa da fare per renderlo felice. Pensa ancora che io sia una ragazza sexy dopo 57 anni insieme e di certo non cercherò di dissuaderlo".