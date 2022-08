Ci sono film che hanno segnato la storia di intere generazioni e che hanno inevitabilmente lasciato il segno, diventandone un simbolo. Una bionda in carriera , uno dei capolavori della commedia americana a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, è senz’altro uno di quelli. Il film ha già avuto un sequel ma ora la sua protagonista, Reese Witherspoon , spera che a distanza di molti anni da quell’uscita ci possa essere anche il secondo sequel, sulla scia di quanto accaduto con Top Gun. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Usa Today, al quale ha rivelato di attendere con impazienza il giorno in cui potrà vestire nuovamente i panni di Elle Woods in La rivincita delle bionde 3 .

Reese Witherspoon sembra crederci davvero nella fattibilità del progetto, soprattutto dopo che Top Gun: Maverick ha conquistato un così ampio successo. Le sue parole tradiscono un chiaro messaggio che l’attrice vuole mandare agli sceneggiatori e ai produttori: “Sto ancora sperando che Legally Blonde 3 prenda forma nel modo giusto. È come Top Gun. Hanno aspettato a lungo prima di realizzare un'altra versione di quel film, e ho amato l'elemento nostalgico che hanno inserito nel progetto”. L’attrice, che ha legato tanto della sua carriera al personaggio di Elle Woods, ha poi aggiunto: “Decisamente ci ha dato molta ispirazione riguardante quello che vogliamo fare con Elle Woods e per assicurarci che abbiamo tutti quei punti di forza che interessavano alle persone. Sento che questi personaggi sono come dei miei amici, quindi li voglio salvaguardare. Non vorrei mai realizzare una versione della loro storia inferiore e mediocre”.

La rivincita delle bionde 3, cosa si sa finora

La rivincita delle bionde 3, titolo tradotto di Legally Blonde 3, sarebbe dovuto arrivare nelle sale nel 2023 ma per il momento non arrivano notizie incoraggianti sulla sua produzione. Lo sviluppo è ancora in fase embrionale, quindi è da escludere la possibilità che l’anno prossimo il film possa già essere pronto per essere proiettato nei cinema o diffuso su una piattaforma di streaming video. Tuttavia, non è da escludersi che nei prossimi mesi possano esserci delle novità in tal senso, considerando il grande successo di pubblico che il primo film ottenne al cinema nel 2001, quando guadagnò 141.8 milioni di dollari. D’altronde, non poteva che essere così visto il cast stellare che venne approntato per la sua realizzazione: oltre a Reese Witherspoon, infatti, figuravano anche: Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis, Victor Garber e Jennifer Coolidge. Così come Reese Witherspoon, anche i fan sperano che il film superi lo stallo e possa effettivamente entrare in lavorazione nei prossimi mesi, così da poter essere rilasciato nel 2024.