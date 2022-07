Reese Witherspoon e Will Ferrell presto protagonisti di un nuovo film

Variety ha rivelato i dettagli riguardanti la nuova produzione targata Amazon. Stando a quanto riportato, Reese Witherspoon e Will Ferrell saranno coinvolti in qualità di protagonisti e produttori.

Il lavoro potrà contare sulla presenza di due grandi volti del mondo dorato di Hollywood, ovvero Reese Witherspoon ( FOTO ) e Will Ferrell . Per quanto riguarda la sinossi, il magazine hanno rivelato che dovrebbe concentrarsi su due matrimoni organizzati nello stesso luogo e nello stesso weekend.

Non ci sono notizie per quanto riguarda gli altri nomi del cast, l’inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.