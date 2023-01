Mila Kunis scambiata per Megan Fox, la reazione dell'attrice. VIDEO

Spettacolo

Il mondo delle celebrity si è lasciato letteralmente travolgere dai festeggiamenti di Halloween. Da Milano a Los Angeles la gara al costume più entusiasmante non è ancora finita a cura di Vittoria Romagnuolo

Sul fronte delle star, i festeggiamenti a tema della settimana di Halloween sono stati inaugurati in Italia da Chiara Ferragni che ha fatto impazzire i social col suo costume da Christina Aguilera. L'imprenditrice ha scelto di replicare l'iconico look della popstar nel videoclip di Dirrty con hairstyle bicolor e pantaloni con gli oblò

Il party milanese ha avuto come tema la celebrazione delle icone globali della musica pop. Veronica Ferraro ha scelto la mitica Raffaella Carrà ricreata attraverso un costume su misura in velluto con strass realizzato da Belfiori

Negli States le celebrity si concedono ben più di un costume nella stagione di Halloween e l'impegno diventa doppio se si sceglie di travestirsi in coppia. Ecco uno dei look di Megan Fox e Machine Gun Kelly, trasgressivo e provocatorio proprio come loro