Auguri Mila Kunis: il compleanno dell'attrice statunitense

4/12 ©Getty Images

A 14 anni kunis supera i provini per la sit-com "That '70s Show", nonostante fossero aperti ai soli maggiorenni e si fa conoscere dal grande pubblico a livello televisivo. Proprio sul set di questo telefilm conosce il suo futuro marito, Ashton Kutcher. Partecipa come comparsa anche ad altri telefilm come "Baywatch", "Settimo Cielo" e "Walker Texas Ranger". Nella foto Laura Prepon e Mila Kunis in uno scatto del 1999

Tutti gli attori bambini